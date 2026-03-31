佐賀県は30日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）容疑で現行犯逮捕された農林水産部唐津農林事務所の男性副主幹（61）を、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。退職金は全額支給しない。副主幹は今月3日、佐賀市内のゲームセンターでスマートフォンを床に置き、女性のスカート内を撮影した疑いで現行犯逮捕された。県によると、この事案以外にも2、3年前から県内外の商業施設などで20〜30回程度、盗撮行為に及んだと話してい