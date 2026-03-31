4月1日から自転車の交通違反に反則金納付を科す「青切符制度」が始まるのを前に、県警や地区交通安全協会などは24日朝、佐賀市天神1丁目の交差点で街頭指導と広報啓発活動を行った。信号無視や2台以上の自転車が横並びで走る「並進」、スマートフォンの「ながら運転」といった違反行為が対象。警察官から指導警告を受けるのが原則だが、悪質性が高いと判断されれば青切符が交付される。反則金は最高1万2千円で、支払わない場合