ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が、公式戦では13年ぶりとなる同学年対決に闘志を燃やした。31日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）の相手先発は11年ぶりに日本球界復帰した前田健太投手（37）。柳田は「打席に立ったら普段と変わらないと思うけど、またプロ野球の舞台で戦えることに感謝して、試合に向けて準備したい」と語った。広島のエースとして君臨した前田健とは2013年に2打席のみ対戦。2打数1安打で、6月1日