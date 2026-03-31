31日の楽天戦で今季初先発する大関が好発進を誓った。昨季は自己最多の13勝を挙げ、最高勝率の初タイトルを獲得。今季はワインドアップに挑戦するなどさらに進化を追い求めている。5年連続の開幕ローテ入りで、自身のシーズン初登板はここまで負けなしだ。「昨季終わりからあっという間。いいスタートダッシュを切った中で最後まで状態を維持していきたい」。今年も左腕が躍動する。