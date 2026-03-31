バスケットボール男子のU18（18歳以下）日本代表が30日、東京都内で強化合宿を公開し、昨冬の全国高校選手権（ウインターカップ）で連覇した福岡大大濠高の白谷柱誠ジャックらが来月4日にドイツで開幕する国際大会に向け調整した。2月に同校の片峯聡太監督が新指揮官に就任した同代表は14人を選出。同校からは開志国際高（新潟）と並んで最多の4人が選ばれた。フル代表の候補経験もある白谷は「バスケの強豪国が集う中でプレー