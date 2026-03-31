バスケットボール、Bリーグ2部（B2）の福岡が正念場を迎えている。21勝30敗の西地区5位で、B2プレーオフ（PO）圏内の同3位以内は消滅。ワイルドカード（東西の各4位以下のうち上位2チーム）の2番手を争う鹿児島とも4ゲーム差あり、残り9試合で奇跡の逆転を目指す。昨季西地区を制した福岡だが、1部（B1）昇格を逃すと長身のスミスや得点力のあるガードの中村ら主力が移籍。ボール運びやリバウンドで苦戦し、好不調の波が激しい