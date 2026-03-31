トランプ大統領は日本時間30日夜、イランとの合意が成立しなければ「イランの全ての発電所や油田、カーグ島を完全に破壊する」と警告しました。一方、戦闘長期化への懸念が強まるなか、赤沢経済産業相が石油関連製品などの安定確保に取り組む“新たな大臣”に任命されました。■洋菓子店「厳しい」アルミも値上げ30日夜、「news zero」は都内の洋菓子店へ。ケーキのほとんどに使われているのがアルミ。洋菓子店代表「デコレーショ