気象庁＝東京都港区31日午前4時6分ごろ、岩手県と宮城県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は宮城県沖で、震源の深さは約70キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.3と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝一関千厩、一関藤沢（岩手）大崎田尻、涌谷（宮城）▽震度2＝大船渡、奥州前沢、住田（岩手）仙台宮城野、石巻、塩釜、気仙沼唐桑、名取、岩沼、登米、栗原、東松島、大崎古川、松島、七ケ浜、利府