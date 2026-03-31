フランス料理シェフの三國清三氏が、4月2日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。三國清三氏＝テレビ朝日提供日本フランス料理界の巨匠として「世界のミクニ」と称される三國氏。4年前に四ツ谷で37年愛された名店の幕を閉じたが、71歳となった昨年、わずか8席の新店舗をオープンした。三國氏の原点は、貧しかった少年時代。北海道の漁師町で育ち、15歳で料理人を志して上京した。