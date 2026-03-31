NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝102.88（+3.24+3.25%） ホルムズ海峡の実質的な封鎖が続くなかで、米軍がイランで地上作戦を開始する可能性が高く、供給がさらに混乱するリスクがあることが相場を押し上げた。イエメンのアンサールアッラー（フーシ派）が米国やイスラエルに宣戦布告し、攻撃を開始していることも買い手掛かり。フーシ派によってバブ・エル・マンデブ海峡や紅海が封鎖さ