ドル円、ドル高継続も１５９円台に値を落とすパウエル発言で年内利上げ期待は後退＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高は継続していたものの、円買戻しでドル円は一時１５９円台前半まで値を落としている。イエメンのフーシ派が参戦を表明し、イスラエルに攻撃を実施するなど、中東情勢はさらに混迷を深めている。ドル高の動きが続く中で、ドル円も一時１６０円台半ばまで上げ幅を広げていた。 トランプ