山田も綾野もハマリ役時代劇の再興を強く予感させる。3月26、27日にTBSで放送されたスペシャルドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌江戸青春篇」が大きな反響を呼んでいるからだ。この物語のその後を描いたU−NEXTの配信動画「京都決戦篇」も話題になっている。制作費の集め方も新しく、ドラマ界に影響をもたらすのは確実だ。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】ラブラブな様子…「ダブルピース」する山