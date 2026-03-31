日本の高齢化率（65歳以上の人口の割合）は2025年9月時点で29.4％だという。これがどれくらい高いのか。近隣諸国でいえば、例えばインドは7.1％である。そう聞くと、日本が相当な高齢化社会であることを実感できるのではないだろうか。最近、喫茶店でもあり、さらに酒も飲める佐賀県唐津市のバルでバイトをしているのだが、とにかく高齢者が続々とやってくる。主に男性高齢者がメインで、彼らと話をしているうちに「高齢者向け