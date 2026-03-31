例年以上に多くのドラフト候補が集まった第98回選抜高校野球大会。その中で、派手な数字や前評判はなくても、強く印象に残った選手がいた。英明の遊撃手・池田隼人である。きっかけは、明治神宮大会後に井端弘和監督から聞いたひと言だった。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】甲子園の怪物余計な力みがない「英明のショート、上手くないですか?」現役時代に球界屈指の守備力を誇った名手が、映像を見て思わず口にした評