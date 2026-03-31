俳優・東出昌大（３８）の最新姿が公開された。俳優やお笑い芸人、ミュージシャンとして活躍するマキタスポーツが１５日にインスタグラムを更新。「そっちはどうだ、こちはこうさ」とコメントし、東出のショットをアップした。背景には木々が広がり、東出は髪が伸びて雰囲気が変わっている。２０２１年から山で暮らし始め、現在は山で猟師としても活動しながら自給自足に近い生活を送る東出。私生活では２０１５年に女優の杏