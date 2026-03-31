米大リーグは３０日（日本時間３１日）、２９日までの開幕週の週間ＭＶＰを発表。ア・リーグはチェース・デローター外野手（ガーディアンズ）、ナ・リーグはサル・スチュワート内野手（レッズ）が選出された。デローターは開幕戦でＭＬＢ公式戦デビュー。史上２人目となるデビューから３試合連続で４本塁打を放つなど、５打点、打率３割５分３厘、ＯＰＳ１・４１２をマークした。スチュワートは７安打２打点で打率７割、ＯＰ