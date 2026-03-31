「気象庁が決定したわけではない」今年も暑さにあえぐのか。もはや最高気温40度以上の地点が出たとの報にも驚かなくなったが、そんな殺人的暑さの日の呼称を気象庁が募っている。アレ、「酷暑日」だったはずでは？【写真を見る】「猛暑日」「真夏日」が右肩上がり！絶句するしかない気象データ気象庁がアンケートを開始したのは2月末。「40度を超える日が毎年観測され、社会的な関心も高まっている」との理由からだ。現在