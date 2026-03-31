阪神の坂本誠志郎捕手（３２）がデイリースポーツ読者に向けて思いをつづる、新コラム「打−ｄｏｚｅｎ−」がスタートする。第１回は初出場したＷＢＣで感じた世界との差、自身の足りなさなどを語っている。タイトルに込めた意味やコラムを始める理由も明かした。今後は、月に１度ペースの不定期掲載となる予定だ。坂本にしか出せない言葉の深みや面白さを味わえる内容になっている。◇◇デイリースポーツ読者の皆さん