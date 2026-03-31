「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）地方競馬のトラックマンをしていた私が、縁あって中央競馬に移籍したのが今から３０年ほど前。当時２０代前半の私にとって、初めて目の当たりにした栗東トレセンは何もかもが新鮮でした。今でも強烈に記憶に残っているのが、調教前に厩舎回りで乗り運動をしていた栗毛馬。まさに、筋骨隆々。私がこれまで地方で見てきた馬と比べて、お尻が２倍以上ありました。忘れぬように、足を止めてゼ