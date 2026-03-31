東京女子プロレスは30日、都内で3・29両国国技館大会の一夜明け会見を開き、同期生・MIRAIを下し、インターナショナル・プリンセス王座を奪還した鈴芽が心境を語った。鈴芽は「正直、まだ体中が痛くて、昨日のダメージが、MIRAIの強さが全身に残っています。それでも自分自身のすべてをかけて、この（新調された）新しいベルトを獲ることができました。東京女子プロレスの両国国技館大会、本当にいろんなものが詰まった一日で