奈良への旅が、より贅沢な体験に変わります。JR西日本は、大阪と奈良を直通で結ぶ特急「まほろば」の第1編成「安寧（あんねい）」のリニューアル1周年を記念し、2026年4月4日より車内での国宝レプリカ特別展示を開始します。今回展示されるのは、東大寺の大仏殿前に立つ国宝「八角燈籠（はっかくとうろう）」の音声菩薩レリーフ 。最新の3D計測技術で再現された、創建当時の黄金の輝きを放つレプリカは必見です。大阪を出発した瞬