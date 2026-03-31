4月14日（火）にスタートする高橋一生主演の社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。主演の高橋一生が発表されて以降、中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、そして市村正親という豪華キャスト陣が続々と解禁され、大きな話題を呼んでいる本作。このたび、待望のメインビジュアルがついに完成した。【映像】『リボーン 〜最後のヒーロー〜』予告“時代のカリスマ”と称され、さまざまな事業で成功を収