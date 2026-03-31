日常のコーヒー体験をより充実させてくれるコーヒーマシンを販売するデロンギ。目の肥えたユーザーが増え、好みも多様化する今、自宅でのコーヒーの楽しみ方もさまざま。手軽に本格的な味わいを実現させるマシンから、自分で調整しながら好みの味を追求できるマシンまで、新たなアイテムが登場した。 （関連：【画像】アタッチメントを使えば面倒なミルクメニューも楽々