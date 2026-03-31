三重県は南海トラフ地震の被害想定を12年ぶりに見直し、最大で死者は5万人と推計しています。3月30日に公表された新たな被害想定によると、南海トラフ沿いで最大規模の地震が発生した場合、県内全域で震度6弱以上に、津波は鳥羽市より南の自治体はいずれも8分以内に到達するとされています。死者数は最大でおよそ50000人で、このうち8割が津波によるものとしています。2025年に国が公表した被害想定では県内の死者数は2万9