チャールストン・オープン大会期間：2026年3月31日～2026年4月6日開催地：アメリカ チャールストンコート：結果：[ビクトリヤ トモバ] 2 - 0 [ジェニファー ブラディ] 試合の詳細データはこちら≫ チャールストン・オープン第1日がアメリカ チャールストンで行われ、女子シングルス1回戦で、ビクトリヤ トモバとジェニファー ブラディが対戦した。第1セ