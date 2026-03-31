韓国の人気チアリーダー、キム・ヒョニョンが圧巻のプロポーション際立つ私服SHOTでファンをくぎ付けにしている。【写真】キム・ヒョニョン、服がはち切れそうな圧巻ボディキム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「今日の願い＝バター餅」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とあるカフェのテラス席とみられる場所でくつろぐキム・ヒョニョンが写っている。白のハイネックリブニット