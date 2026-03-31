父・秀一さん（仮名）が残した約2億円の資産。50代の長男・三村さんは、数千万円規模の相続税を覚悟しました。しかし、税理士とともに財産を精査して見えてきたのは、「納税額を最小限に抑える」ための緻密なシナリオ。鍵を握っていたのは、父がひそかに準備していた「遺言書」と、不動産評価を劇的に下げる知られざる特例の数々でした。2億円の資産を賢く、そして円満に引き継いだ、鮮やかな相続の舞台裏に迫ります。（執筆／ライ