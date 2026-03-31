日本代表は３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムでFIFAランキング４位の強豪イングランドと国際親善試合を戦う。30日、当地で行なわれた前日会見に森保一監督が登壇した。その中で、英紙『THE Sun』の記者から「イングランドはワールドカップ優勝の本命だと思うか」と質問を受けると、森保監督はこう回答した。「本命だと思います。なぜなら、（エースのハリー・）ケイン選手はバイエルンでプレーしてますが、世界的に