4月1日（水）日本時間3時45分〜、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦が行われる。会場はウェンブリー・スタジアム。試合の模様はNHK Eテレで全国生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。イングランドとは過去3度対戦し、0勝1分け2敗といまだ勝利なし。イングランドとの対戦は2010年の国際親善試合以来16年ぶり、ウェンブリー・スタジアムでの試合は1995年の