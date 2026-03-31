移籍をめぐる騒ぎに調子の浮き沈み、さらにチームの不振が加われば、厳しい評価となるのもやむを得ないのだろうか。セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は３月26日、今シーズンここまでの各選手を評価した。前田大然と旗手怜央は２点と辛口評価だ。今季の旗手は加入以降、最も厳しい一年を過ごしている。リーグ戦では２得点、２アシストにとどまり、波のあるパフォーマンスに批判も少なくない。スタメンを外された時期も