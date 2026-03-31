31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比950円安の5万1100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては785.85円安。出来高は1万2145枚だった。 TOPIX先物期近は3513ポイントと前日比42ポイント安、TOPIX現物終値比29.34ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51100-950 12145 日経225