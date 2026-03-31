筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第39回は「登場曲のこだわり」◇宮里優吾投手＝TokyoYoungVisionの「MORIAGE」仲の良い笹川がよく聴いており、昨季オイシックスに派遣された時に選んだ曲。「同い年の能登（阪神）とか小林珠維（韓国・蔚山）と一緒にプレーしたのが、本当に良い思い出」と一緒に汗を流した日々がよみがえる曲だ。気持ちが上がる歌詞とメロディーでマウンド