2026年3月29日、韓国メディア・毎日経済は、韓国と日本のパスポート取得率の差と旅行スタイルの違いについてのインタビュー内容を伝えた。記事によると、韓国では人口の約60％がパスポートを保有しているのに対し、日本は約18％にとどまっているという。これについて、旅行サイトAgoda（アゴダ）の東北アジア代表は、「両国の旅行傾向を象徴している」と指摘し、韓国は海外旅行に慣れており、海外旅行を好む人が多い一方、日本は国