ソフトバンクの育成選手、津嘉山憲志郎投手（19）は神戸国際大付の2年時に右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。それでも素質を評価され24年育成ドラフトで7位で入団し、今年3月7日の交流戦でプロ入り後初の実戦登板に臨んだ。約2年7カ月ぶりのマウンドで自己最速149キロをマーク。それでも自身に合格点は与えず、より高いレベルを目指している。「俺の野球人生の開幕戦です」。2年7カ月ぶりのマウ