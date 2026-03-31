女優の原菜乃華（22）が、都内でテレビ東京の主演ドラマ「るなしい」（4月2日スタート、木曜深夜0・30）の記者会見に出席した。「神の子」として育てられた原演じる女子高生が、祖母と2人で営む鍼灸（しんきゅう）院で宗教ビジネスを行う物語。宗教上の理由で恋愛を禁じられていながら、いじめから救ってくれた学校の人気者に告白し失恋。その復讐（ふくしゅう）のため、彼を自身の宗教ビジネスに取り込もうとする役どころだ。