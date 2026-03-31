俳優の窪塚愛流（22）が、都内でテレビ東京ドラマ「るなしい」（4月2日スタート、木曜深夜0・30）の記者会見に出席した。「神の子」として育てられた女優の原菜乃華（22）演じる女子高生・るなが、祖母と2人で営む鍼灸（しんきゅう）院で宗教ビジネスを行う物語。窪塚はるなの初恋相手・ケンショー役。るなは宗教上の理由で恋愛を禁じられていながら、いじめから救ってくれたケンショーに告白し失恋。その復讐（ふくしゅう）の