国際スケート連盟（ＩＳＵ）が２９日（日本時間３０日）、フィギュアスケートの年間表彰を発表し、２月のミラノ・コルティナ五輪女子で銅メダルを獲得した中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が最優秀新人賞を受賞した。この快挙が世界で脚光を浴びている。ＩＳＵは公式ＳＮＳで「フィギュアスターの誕生！中井亜美がＩＳＵフィギュアスケートアワード２０２６最優秀新人賞を受賞！」と投稿。「シニアデビューシーズンに