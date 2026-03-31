13年ぶりの対戦に胸が躍る――。開幕3連勝と好発進したソフトバンクは、きょう31日から楽天と敵地で3連戦。「4番・DH」で3試合連続安打をマークした柳田悠岐外野手（37）は、初戦に先発する同学年の前田健太投手（37）との対戦に闘志を燃やした。前回13年6月1日の対戦では初回に3ランを放っている。あの日以来、NPB公式戦では3度目の対戦で今季1号アーチの期待が高まる。開幕3連勝で乗り込む杜（もり）の都での今季初戦。最大