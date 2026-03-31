ソフトバンクの倉野投手コーチが、26日に来日したモイネロについて実戦復帰の見通しが立っていないと話した。モイネロはキューバ代表としてWBCに出場後、帰国した母国の情勢が不安定だったこともあり、調整が遅れている。同コーチは「少なくとも今週は投げません」とした上で「まだ（実戦復帰時期は）ちょっと分からない」と話した。また、起用法についての交渉がまとまらず出場選手登録から外れているオスナは1軍の遠征には