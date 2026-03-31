俳優の原菜乃華、窪塚愛流、本島純政、影山優佳、根岸季衣が、このほど都内で行われたテレ東系ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜、4月2日スタート）の記者会見に参加した。【写真】制服姿がキュートな原菜乃華や影山優佳原作は、2022年上半期「週刊文春エンタマンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。『アメトーーク！』（テレビ朝日）の「漫画大好き芸人」や『川島･山内のマンガ沼』（読売テレ