米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２９日、トランプ大統領が、昨年６月に爆撃したイランの核施設に埋もれている約４５０キログラムの高濃縮ウランを奪取する複雑な軍事作戦の実施を検討していると報じた。濃縮ウラン回収については、戦争当初から欧米メディアが報じてきたが、現代の軍事作戦の中では最高難度となるため、実行の可能性が低いとみられていた。トランプ氏は戦争終結の条件として濃縮ウランの引き渡しを挙げ