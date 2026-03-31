【万thly日記】日本ハムが誇る主砲・万波中正外野手（25）が日常をコラムでつづる「万thly日記」。第22回は、今季に向けた思いや野球との向き合い方の変化について。昨年9月27日に腰痛のため1軍抹消した際、改めて実感した野球の魅力を明かしたほか、最近の野球の楽しさや熾烈（しれつ）な外野手争いなど思いを語った。今シーズンはやっぱり、優勝したいです。それと同じくらい野球を楽しみたいと思っています。結果が出ればも