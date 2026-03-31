「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）栄冠再び−。昨年のダービー馬クロワデュノールが反撃に出る。海外帰国後の初戦となった前走ジャパンＣではハイペースのなか、先行勢で最先着の４着に奮闘した。それ以来４カ月ぶりの実戦となるが、調整は順調。３つ目のＧ１タイトルをつかみ取り、健在ぶりを見せつける。一方、データ班は昨年の宝塚記念馬メイショウタバルを推奨した。▼傾向（過去９年）１６年までは春の古馬Ｇ１に向