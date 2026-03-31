アメリカのトランプ大統領はイランに対し、ホルムズ海峡を直ちに開放しなければ「すべての発電所を爆破する」などと改めて警告しました。トランプ大統領は30日、「軍事作戦の終結に向け、イラン側と真剣な協議を行っている」と自身のSNSに投稿しました。そのうえでトランプ大統領は、イラン側がホルムズ海峡を直ちに開放しなければ、「これまで意図的に手を付けてこなかったイラン国内のすべての発電所と油田、そしてカーグ島を爆