【ジュネーブ共同】国連人権理事会（47カ国）は30日、北朝鮮の人権侵害を非難し、拉致問題の早期解決を求める決議を19年連続で採択した。欧州連合（EU）とオーストラリアが提出し、日本は賛同を示す共同提案国に加わった。投票はなく、議場の総意として採択された。決議は、北朝鮮が強制労働などの人権侵害を通じて違法な核・ミサイル開発を進めていると指摘。拉致問題を巡っては、日本人や韓国人ら拉致被害者全員の即時帰還が