31日のロッテとの本拠地開幕戦に先発する日本ハム・細野が、連敗ストップを誓った。ソフトバンクとの開幕シリーズはまさかの3連敗。球団の本拠地開幕戦も19年を最後に勝利から遠ざかるだけに、この日、エスコンで最終調整した大卒3年目左腕は「いかにしっかり投げられるかだけを考えて準備をしてきた。力み過ぎないように投げられれば」と意気込んだ。当初は有原が本拠地開幕戦に登板する予定だったが、ローテ変更で大事なマ