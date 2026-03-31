「桜花賞・Ｇ１」（４月１２日、阪神）飾らず、裏表のない言葉がいつもとても心に響く。開業９年目を迎えた武幸四郎調教師（４７）＝栗東。先週の日経賞をマイユニバースで制するなど今年はここまで１１勝を挙げ、桜花賞（４月１２日・阪神）にはフェアリーＳで重賞初制覇を飾ったブラックチャリス、無傷３連勝で紅梅Ｓを制したリリージョワを送り出す。「２頭とも１月に勝ってくれているのがすごく大きい。出すためにどうし