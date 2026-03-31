格闘技イベント「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（４月２９日、東京・有明アリーナ）で、元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）の引退試合の相手を務める?破壊神?ことロッタン・ジットムアンノン（２８＝タイ）が?怨敵?との再戦を熱望した。ロッタンは３０日に都内で行われた「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１キックオフカンファレンス」に出席。試合に向けて「やれることはやってきたし、武尊選手のスタイルは入念に調べてきま