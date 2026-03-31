東京女子プロレスの甲田哲也代表（５５）が２９日の両国国技館大会を総括。アイアンマンヘビーメタル級新王者となった声優の上坂すみれ（３４）には、?平和的?な継続参戦を求めた。両国大会は団体過去最高となる３０８９人の観衆を動員。最高峰のプリンセス・オブ・プリンセス（プリプリ）王座を含む４つのタイトルが移動した。３０日の一夜明け会見には、プリプリ新王者となった荒井優希が登壇。大会を振り返るとともに初防衛