日本ハムが開幕早々、窮地に立たされている。シーズン前の下馬評では「優勝候補筆頭」と目されながら、敵地でのソフトバンク開幕３連戦はまさかの３連敗。しかも自慢の先発３本柱（伊藤、達、有原）がそろって５失点以上を奪われる?投壊?での敗戦だった。そんな惨劇を目の当たりにしただけに、新庄剛志監督（５４）も２９日の試合後は「もうね、伊藤君、達君、有原君に投げてもらって…」としょんぼり。その上で「この３連敗